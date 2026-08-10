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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتابع حملات الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تابع اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أعمال لجنة المرور والرقابة على محطات الوقود داخل نطاق المدينة، للتأكد من انتظام العمل وتوافر احتياجات المواطنين من المواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر.

وتأتي أعمال اللجنة تنفيذًا لقرار محافظ البحر الأحمر رقم 741 لسنة 2026، حيث قامت اللجنة المشكلة من إدارة التموين وإدارة المجالس المحلية والعلاقات العامة والتنمية المحلية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالمرور على محطات الوقود ومتابعة مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل.

وشملت أعمال اللجنة التأكد من انتظام تشغيل المحطات وتوافر مخزون كافٍ من المواد البترولية، إلى جانب مراجعة أنظمة المراقبة والكاميرات، وفحص معدات وأجهزة البيع الفعلية، ومطابقتها مع كميات الوقود المنصرفة، لضمان دقة عمليات التداول والبيع ومنع أي مخالفات.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل استمرار أعمال المرور والمتابعة الدورية على محطات الوقود، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة وتوفير احتياجات المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

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