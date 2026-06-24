تداول 11 سفينه حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر الميناء عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26886 طن تشمل : 8000 طن علف بنجر و 10706 طن كلينكر و 1750 طن مولاس و 6430 طن بضائع متنوعة.

كما أشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 37261 طن تشمل : 15000 طن ذرة و 12313 طن خردة و 1210 طن زيت طعام و 2783 طن حديد و 2242 طن خشب زان و 3713 طن فول صويا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 174 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 560 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166527 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130024 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6348 حركة.