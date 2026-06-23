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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضى الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و عدد من رؤساء الوحدات المحلية وممثل مديرية الإصلاح الزراعى و مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع،  تابع " محافظ دمياط " معدلات الإنجاز بهذا الملف وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعى اليد والحفاظ على أراضى الدولة وحق الشعب  .

و ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " عدد من المحاور المُتعلقة بالمنظومة الالكترونية وذلك لتسريع وتيرة العمل بها ، وذلك لتحرير العقود للملفات المستوافاة طبقًا للوائح والقوانين المُنظمة لها.

وأكد " محافظ دمياط " متابعته الدورية لملف تقنين أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة و تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى الاراضي

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