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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يتداول ١٨ سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة
ميناء دمياط يتداول ١٨ سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة
أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية ، 11 سفينة ، بينما غادره 7 سفن ،وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على ارصفة الميناء تحت الشحن والتفريغ 20 سفينة ، بينما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 18 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم /الأربعاء / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26886 طنا ، تشمل : 8000 طن علف بنجر و 10706 أطنان كلينكر و 1750 طن مولاس و 6430 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37261 طنا ، تشمل : 15000 طن ذرة و 12313 طن خردة و 1210 أطنان زيت طعام و 2783 طن حديد و 2242 طن خشب زان و 3713 طن فول صويا ، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 174 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 560 حاوية مكافئة .

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 166527 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130024 طنًا ، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6348 حركة .

ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة الميناء الحاويات الترانزيت صومعة الحبوب والغلال

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