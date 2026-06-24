ميناء دمياط يتداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية ، 11 سفينة ، بينما غادره 7 سفن ،وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على ارصفة الميناء تحت الشحن والتفريغ 20 سفينة ، بينما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 18 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم /الأربعاء / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26886 طنا ، تشمل : 8000 طن علف بنجر و 10706 أطنان كلينكر و 1750 طن مولاس و 6430 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37261 طنا ، تشمل : 15000 طن ذرة و 12313 طن خردة و 1210 أطنان زيت طعام و 2783 طن حديد و 2242 طن خشب زان و 3713 طن فول صويا ، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 174 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 560 حاوية مكافئة .

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 166527 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130024 طنًا ، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6348 حركة .