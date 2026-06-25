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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 20 سفينة، حيث استقبل الميناء 13 سفينة، وغادره 7 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة تحت الشحن والتفريغ 25 سفينة.

وأوضحت هيئة الميناء -في بيان اليوم /الخميس/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفا و294 طنا، تشمل 7500 طن علف بنجر و 800 طن كسب فول صويا و 7994 طن كلينكر و2500 طن مولاس و 8500 طن بضائع متنوعة .

وأضاف، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 40 ألفا و512 طنا، تشمل 18700 طن ذرة و 8130 طن خردة و 1210 أطنان زيت طعام و 2300 طن بازلاء و 1172 طن خشب زان و 9000 طن فول صويا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1336 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 330 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4056 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166 ألفا و527 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا و73 طنًا ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5781 حركة.

ميناء دمياط السفن هيئة الميناء الشحن والتفريغ

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