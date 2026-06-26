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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 7 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .


وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28802 طن تشمل : 1700 طن علف بنجر و 3200 طن كسب فول صويا و 8468 طن كلينكر و 5950 طن مولاس و 9484 طن بضائع متنوعة .
 

كما  أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47773 طن تشمل : 19169 طن ذرة و 9491 طن خردة  و 760 طن بازلاء  و 1886 طن خشب زان و 8877 طن فول صويا و 7590 طن فول .


بينما أكدالبيان على أنه قد  بلغت حركة الصادر من الحاويات 1392 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3442 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 92722 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 7575 حركة .

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