محافظا دمياط والدقهلية يشاركان في فعاليات مشروعات تخرج طلاب جامعة الدلتا





أجرى الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية زيارة إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، حيث كان فى استقبالهما الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء الجامعة و الأستاذ الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.

حيث شارك محافظا دمياط والدقهلية فى فاعليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب كليتى الآداب والذكاء الاصطناعي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) و الذكاء الاصطناعي

وفي كلمته، أعرب محافظ دمياط عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة الدلتا، مشيدًا بما تمثله من صرح علمي متميز يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، كما توجه بالتحية إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مثمنًا جهوده في دفع مسيرة التنمية، وتعاونه الدائم مع محافظة دمياط وبالأخص بمجال مناقشة اليوم، من خلال تبادل الخبرات مع مركز معلومات شبكات المرافق، و وجه التحية الى الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر والأستاذ الدكتور يحيى المشد وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الدلتا لما يبذلونه من جهود في تأهيل الطلاب علميًا وعمليًا والخروج بأبحاث علمية تُسهم فى خدمة المجتمع.

وأكد المحافظ أن نظم المعلومات الجغرافية أصبحت من أهم الأدوات الحديثة الداعمة للتخطيط والتنمية وصنع القرار، في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المحافظات أصبحت في حاجة متزايدة إلى الأفكار المبتكرة والحلول التكنولوجية التي يقدمها شباب الجامعات، خاصة في مجالات التخطيط العمراني، وإدارة الأزمات، ومتابعة المشروعات، وحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

ووجّه محافظ دمياط رسالة إلى الطلاب، أكد خلالها أن مشروعات التخرج تمثل فرصة حقيقية لإبراز قدراتهم وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع، معربًا عن ثقته في أن ما قدموه يعكس مستوى متميزًا من الإبداع والتميز العلمي..

كما حرص المحافظ على توجيه التحية لأولياء الأمور، تقديرًا لدورهم في دعم أبنائهم طوال سنوات الدراسة، متمنيًا للطلاب دوام التوفيق والنجاح، وأن تكون مشروعاتهم بداية لمسيرة مهنية وعلمية متميزة، تسهم في خدمة الوطن وتحقيق التنمية.