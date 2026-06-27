قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملهاش دعوة .. خبير يعلن خبرا غير متوقع عن الدواجن
إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة
وكيل إسكان النواب: منصة تصدير العقار خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد وجذب المستثمر الأجنبي
لخلافات على ركن السيارات .. سايس يقتل سيدة فى الشارع بباب الشعرية
قرار عاجل في الاعتداء على طبيبة أسنان شبرا الخيمة
«أجور معلمي الحصة» على طاولة البرلمان.. تحركات لإنهاء أزمة الرواتب والعجز بالمدارس
منتخب مصر يصنع التاريخ في كأس العالم 2026.. ماذا فعل الفراعنة؟
نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار البطاطس
أفريقيا تواصل التألق في مونديال 2026.. 7منتخبات تحجز مقاعدها في دور الـ32
الإعلام الإيراني يشيد بتصريحات حسام حسن بشأن العدالة في كأس العالم
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
ضبط المتهم الهارب في واقعة الاعتداء على طبيبة شبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظا دمياط والدقهلية يشاركان في فعاليات مشروعات تخرج طلاب جامعة الدلتا

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية زيارة إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، حيث كان فى استقبالهما الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء الجامعة و الأستاذ الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.

حيث شارك محافظا دمياط والدقهلية فى فاعليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب كليتى الآداب والذكاء الاصطناعي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) و الذكاء الاصطناعي

وفي كلمته، أعرب محافظ دمياط عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة الدلتا، مشيدًا بما تمثله من صرح علمي متميز يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، كما توجه بالتحية إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مثمنًا جهوده في دفع مسيرة التنمية، وتعاونه الدائم مع محافظة دمياط وبالأخص بمجال مناقشة اليوم،  من خلال تبادل الخبرات مع مركز معلومات شبكات المرافق، و وجه التحية الى الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر والأستاذ الدكتور يحيى المشد وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الدلتا لما يبذلونه من جهود في تأهيل الطلاب علميًا وعمليًا والخروج بأبحاث علمية تُسهم فى خدمة المجتمع.

وأكد المحافظ أن نظم المعلومات الجغرافية أصبحت من أهم الأدوات الحديثة الداعمة للتخطيط والتنمية وصنع القرار، في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المحافظات أصبحت في حاجة متزايدة إلى الأفكار المبتكرة والحلول التكنولوجية التي يقدمها شباب الجامعات، خاصة في مجالات التخطيط العمراني، وإدارة الأزمات، ومتابعة المشروعات، وحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

ووجّه محافظ دمياط رسالة إلى الطلاب، أكد خلالها أن مشروعات التخرج تمثل فرصة حقيقية لإبراز قدراتهم وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع، معربًا عن ثقته في أن ما قدموه يعكس مستوى متميزًا من الإبداع والتميز العلمي..

كما حرص المحافظ على توجيه التحية لأولياء الأمور، تقديرًا لدورهم في دعم أبنائهم طوال سنوات الدراسة، متمنيًا للطلاب دوام التوفيق والنجاح، وأن تكون مشروعاتهم بداية لمسيرة مهنية وعلمية متميزة، تسهم في خدمة الوطن وتحقيق التنمية.

دمياط محافظ دمياط محافظ الدقهلية حسام فوزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

ساديو ماني

ساديو ماني يدعم الفراعنة بعد التأهل لدور 32 بكأس العالم

منتخب مصر

مصر في دور الـ32 بكأس العالم 2026.. تعرف على قائمة المتأهلين فى المونديال حتي الآن

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

الدواجن

55 جنيها للكيلو.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

مديرية تموين بني سويف

تحرير 438 محضرا لمخالفات تموينية وبيئية خلال حملات تموينية في بني سويف

جهود متنوعة

إجتماع تنسيقى لتحويل أسوان لمركز إقليمي للتجارة وبوابة مصر نحو أفريقيا

جهود متنوعة

وزيرة الثقافة تتفقد مشاريع كلية الآثار والتراث لدعم المواهب بالوادي

بالصور

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد