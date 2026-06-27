قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحان العربي ثانوية عامة 2026 |10 نماذج أسئلة تضمن اجتيازه بسهولة غداً
التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 |تفاصيل عاجلة بشأن الرابط والشروط والمناهج
"شاومينج" يزعم تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية
نقيب الفلاحين: السعر العادل لكيلو الدواجن 100 جنيه
الدرندلي عن فتوح: قالي سمعت شيء طرقع عندي
نبأ سار لجماهير الكرة المصرية عقب إصابة محمد صلاح وفتوح
رئيس الوزراء: مؤسسات المجتمع المدني تدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية
الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: مصر النقطة الأهم لنا.. ومفاوضات جارية لتحديث أسطولها الجوي
محمد صلاح يخضع للأشعة غدا لتحديد إصابته
وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي
لو فاتك الماتش .. ملخص مباراة مصر وايران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط ..خدمة المواطنين فى مقدمة الأولويات

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 
عقد  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماع مع نواب رؤساء الوحدات المحلية الجدد بعد اعتماده لحركة التنقلات الأخيرة،  حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

و أكد " المحافظ " فى مستهل الاجتماع على أن خدمة المواطنين فى مقدمة الأولويات ، موجهًا بخلق قنوات مباشرة للتواصل معهم والتعرف عن قرب على مشاكلهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها.

و وجه " الدكتور حسام الدين فوزى " بالدفع بعجلة العمل ، و تحقيق أعلى نسب إنجاز بالملفات ، و الإرتقاء بمنظومة النظافة و التصدى للاشغالات والمخالفات ، مؤكدًا متابعته الدورية لمنظومة العمل ، وذلك لتقييم معدلات الأداء الخاصة بهم .

دمياط محافظ دمياط المحليات مجالس المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

ترشيحاتنا

Redmi K90 Ultra

Redmi K90 Ultra.. تسريبات تكشف عن هاتف شاومي المرتقب

YouTube Shorts

تحديث YouTube Shorts ينافس TikTok بـ ميزات جديدة مباشرة

وظائف Guru PDF: التحرير الضغط التوقيع والتحويل

وظائف Guru PDF: التحرير.. الضغط.. التوقيع والتحويل

بالصور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بـ "ديرب نجم"

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إطلالة ناعمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد