محافظ دمياط ..خدمة المواطنين فى مقدمة الأولويات



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماع مع نواب رؤساء الوحدات المحلية الجدد بعد اعتماده لحركة التنقلات الأخيرة، حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

و أكد " المحافظ " فى مستهل الاجتماع على أن خدمة المواطنين فى مقدمة الأولويات ، موجهًا بخلق قنوات مباشرة للتواصل معهم والتعرف عن قرب على مشاكلهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها.

و وجه " الدكتور حسام الدين فوزى " بالدفع بعجلة العمل ، و تحقيق أعلى نسب إنجاز بالملفات ، و الإرتقاء بمنظومة النظافة و التصدى للاشغالات والمخالفات ، مؤكدًا متابعته الدورية لمنظومة العمل ، وذلك لتقييم معدلات الأداء الخاصة بهم .