دمياط.. استراتيجية جديدة لرفع كفاءة الطرق وخدمة المواطنين



ناقش الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عدد من ملفات العمل ، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، وذلك مع المهندس طارق بدوى مدير مركز معلومات شبكات مرافق محافظة دمياط و المهندسة إيمان الحسينى مدير مديرية الطرق ، وذلك على خلفية حركة التنقلات الأخيرة التى اعتمدها المحافظ .

وناقش الدكتور حسام الدين فوزى عددا من الموضوعات المطروحة، وذلك في إطار رؤية محافظة دمياط لرفع كفاءة الطرق ، وخدمة المواطنين بكافة المناطق.

كما أكد على أهمية التعاون والتكاتف وذلك نظرًا للتكامل الذى يحققه المركز والمديرية لدعم هذه الاستراتيجية.