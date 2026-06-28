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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامةبميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن وغادرته 8 ، ووصل إجمالي الموجود على أرصفة الميناء 28 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء ، في بيان ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و496 طنا تشمل 6076 طن علف بنجر و820 طن كسب فول صويا و 600 طن مولاس و 12000 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و887 طنا تشمل 21194 طن ذرة و 11900 طن خردة و 300 طن حديد و 1793 طن خشب زان و 9500 طن فول صويا و 13200 طن فول .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1672 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1451 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 166 ألفا و527 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128 ألفا و383 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4482 .

ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة الميناء البضائع العامة

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