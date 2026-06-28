تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21496 طن تشمل : 6076 طن علف بنجر و 2820 طن كسب فول صويا و 600 طن مولاس و 12000 طن بضائع متنوعة .



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57887 طن تشمل : 21194 طن ذرة و 11900 طن خردة و 300 طن حديد و 1793 طن خشب زان و 9500 طن فول صويا و 13200 طن فول .

بينما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1672 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1451 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128383 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4482 حركة .