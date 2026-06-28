قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدراج 4 شركات بالبورصة.. قرع جرس التداول إيذانًا بمرحلة جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية
مأساة في أول امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية وإصابتان داخل لجان بالدقهلية
مصدر: محمد صلاح يخضع لفحوصات طبية.. وتفاؤل كبير بلحاقه بمواجهة أستراليا
منتخب مصر في المركز الـ 19 في تصنيف القوة بكأس العالم
فريق بيئي لتمشيط مصرف الحصافة بالقليوبية بعد فيديوهات التمساح.. ولجنة مشتركة تعاين الموقع
رايحين ينقذوا مريض.. إصابة طاقم إسعاف بعد سقوط سيارتهم في ترعة البرمبل بأطفيح.. صور
أحمد حسن: علي علوان يعود لحسابات الأهلي بعد رفضه في يناير
تقييم للوضع.. تفاصيل جديدة في أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
عمرو رشاد: 30 يونيو.. حكاية وطن انتصر بإرادة شعبية خالصة وقائد شجاع وجيش وطني شريف
ميسي يكتب التاريخ في كأس العالم.. رقم قياسي جديد بعد التألق أمام الأردن
حلم المونديال يتوقف عند دور المجموعات.. ماذا قدم الأردن في مشاركته التاريخية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21496 طن تشمل : 6076 طن علف بنجر و 2820 طن كسب فول صويا و 600 طن مولاس و 12000 طن بضائع متنوعة .


كما  أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57887 طن تشمل : 21194 طن ذرة و 11900 طن خردة و 300 طن حديد  و 1793 طن خشب زان و 9500 طن فول صويا و 13200 طن فول .
بينما  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1672 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1451 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128383 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4482 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

إلهام علي

إلهام علي تشارك في ندوة “تحولات الأداء وحدود الحرية” بمهرجان أفلام السعودية

فيلم Hexed

ديزني تكشف أول مشاهد فيلمها الجديد «Hexed».. أول بطلة ساحرة في تاريخ الاستوديو

نسرين امين

بالأسود.. نسرين أمين تستعرض كواليس صقر وكناريا

بالصور

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد