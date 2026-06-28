الأولى على دمياط تكشف سر تفوقها: القراءة صنعت شخصيتي.. وأحلم بالطب والإعلام

كشفت الطالبة جنى محمد، الأولى على مستوى محافظة دمياط في الشهادة الإعدادية، عن سر تفوقها الدراسي وحبها للغة العربية، مؤكدة أن القراءة كانت نقطة الانطلاق الحقيقية في رحلتها، وأنها تحلم بالجمع بين الطب والإعلام لخدمة المجتمع بالعلم والوعي.

القراءة كانت بداية طريق التفوق

وقالت جنى إن مشاركتها في المشروع الوطني للقراءة كانت نقطة تحول مهمة في حياتها، حيث عززت ارتباطها باللغة العربية، مؤكدة أن القراءة تنمي الفكر والإبداع، وأن اللغة العربية تمثل الهوية والحضارة، لذلك تحرص دائمًا على التحدث بها بالفصحى.

الدرجة النهائية بفضل تعبير متميز

وأوضحت الطالبة المتفوقة أنها حصلت على 279.5 درجة لتحتل المركز الأول منفردة على مستوى محافظة دمياط، مشيرة إلى أن نصف الدرجة المفقودة كان في مادة التعبير.

وأضافت أن موضوع التعبير في الفصل الدراسي الأول تناول دور المعلم، بينما كان موضوع الفصل الثاني عن مصر، حيث كتبت نصوصًا أدبية عبّرت فيها عن مكانة الوطن وأهمية المعلم بأسلوب لاقى إشادة كبيرة.

حلم يجمع بين الطب والإعلام

وأكدت جنى أنها تتمنى دراسة الطب لتصبح طبيبة، إلى جانب تحقيق حلمها في العمل بالإعلام، موضحة أن الرسالتين تكملان بعضهما البعض، فـ “الطب رسالة رحمة، والإعلام رسالة وعي، وإذا اجتمعت الرحمة والوعي كان أثرهما أكبر في خدمة المجتمع.”

مكالمة المحافظ كانت لحظة لا تُنسى

وكشفت الأولى على دمياط أن أول من أبلغها بالنتيجة كان محافظ دمياط خلال مكالمة هاتفية وصفتها بأنها من أسعد لحظات حياتها، معربة عن تقديرها للدعم الذي تلقته من قيادات التعليم بالمحافظة، ومتمنية أن تكون المكالمة القادمة من وزير التربية والتعليم بعد تفوقها في الثانوية العامة.