مدير تعليم الوادي الجديد يتابع أعمال لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة تحري الدقة الكاملة في فحص ومراجعة تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، والتأكد من منح كل طالب حقه كاملًا وفقًا لنماذج الإجابة المعتمدة والضوابط المنظمة لأعمال التظلمات.

جاء ذلك خلال متابعته، أعمال لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدينة الخارجة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بالشكل اللائق.

واطمأن مدير المديرية على انتظام إجراءات استقبال الطلاب المتظلمين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز الأعمال وفق القواعد المنظمة، بما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأكد الدكتور إبراهيم قناوي أهمية تسجيل الطلاب وأولياء الأمور لجميع الملاحظات الخاصة بأوراق الإجابة أثناء عملية الاطلاع، موضحًا أن تلك الملاحظات يتم فحصها ومراجعتها بدقة من خلال الموجه العام والموجهين المعاونين لكل مادة، وفق نماذج الإجابة الرسمية، وبما يضمن تحقيق مصلحة الطالب ومنحه حقوقه كاملة دون زيادة أو نقصان.