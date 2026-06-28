قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُعجبة تفاجئ أصالة نصري في حفلها بـ دبي.. ماذا حدث؟
رئيس الشيوخ: مصر والسعودية جناحا الأمة وركيزتا الأمن والاستقرار الإقليمي
عند تحويل عداد الكهرباء الكودي.. اشحن من الشركة لهذا السبب
ما فضلش غير هدومنا| قبل الزفاف بأيام.. حريق يلتهم جهاز عروس ويشرد أسرة كاملة في سوهاج
تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026
بدء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 بجميع اللجان
تعليمات بتواجد جميع الطلاب بلجان الثانوية العامة 2026 في موعد أقصاه 8:50 صباحا
حالة الطقس اليوم | أجواء شديدة الحرارة.. والرطوبة ترفع المحسوسة إلى 42 درجة
الكراسي الموسيقية تشتعل.. بيراميدز يفاوض علي ماهر والمصري يقترب من موسيماني
هل اختيار الله لك أحب إلى قلبك من اختيارك لنفسك؟.. علي جمعة يوضح معنى «القدر امتحان القلوب»
22 محطة.. تفاصيل أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل بعد تشغيله بالكامل
مفاجأة لأصحاب المعاشات.. اعرف هتقبض كام بداية من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم الوادي الجديد يتابع أعمال لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة تحري الدقة الكاملة في فحص ومراجعة تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، والتأكد من منح كل طالب حقه كاملًا وفقًا لنماذج الإجابة المعتمدة والضوابط المنظمة لأعمال التظلمات.

جاء ذلك خلال متابعته، أعمال لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدينة الخارجة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بالشكل اللائق.

واطمأن مدير المديرية على انتظام إجراءات استقبال الطلاب المتظلمين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز الأعمال وفق القواعد المنظمة، بما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


وأكد الدكتور إبراهيم قناوي أهمية تسجيل الطلاب وأولياء الأمور لجميع الملاحظات الخاصة بأوراق الإجابة أثناء عملية الاطلاع، موضحًا أن تلك الملاحظات يتم فحصها ومراجعتها بدقة من خلال الموجه العام والموجهين المعاونين لكل مادة، وفق نماذج الإجابة الرسمية، وبما يضمن تحقيق مصلحة الطالب ومنحه حقوقه كاملة دون زيادة أو نقصان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

إمام عاشور وزيزو

مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور وزيزو عن الأهلي بعد كأس العالم .. ما القصة؟

حادث تريلا الوراق

مأساة على دائري الوراق.. القصة الكاملة لـ حادث التريلا المروع| شاهد

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

مجلس النواب

العلاج بدلًا من الفصل.. تعديلات برلمانية جديدة على قانون تحليل المخدرات للعاملين

زيادة معاشات يوليو 2026

زيادة معاشات يوليو 2026 رسميا بنسبة 15%.. احسب معاشك

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الزوجين

فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء : السعي وطلب الرزق جهاد في سبيل الله .. ونفقة المرأة واجبة على زوجها.. وهذا حكم صيام شهر المحرم كاملا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لخروج 6 عربات من القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان بمدينة كفر الزيات

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد