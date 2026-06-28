زراعة دمياط: حصاد 6100 فدان من البنجر والتوسع في المحصول الاستراتيجي

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط استمرار أعمال حصاد محصول بنجر السكر، مؤكدة أنه تم حتى اليوم الأحد حصاد نحو 6100 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة، والبالغة 7 آلاف فدان.

وقال المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن موسم الحصاد يسير بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان يبلغ نحو 20 طنًا من البنجر.

وأوضح وكيل الوزارة أن المحصول يتم توريده إلى مصانع السكر بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، للاستفادة منه في إنتاج السكر، ضمن منظومة توريد المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد فرغلي أن مديرية الزراعة تستهدف التوسع في زراعة بنجر السكر خلال المواسم المقبلة، نظرًا لأهميته باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في دعم إنتاج السكر وتعزيز الأمن الغذائي.