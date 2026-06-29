«خطورة اليأس وفقدان الثقة».. ندوة كبرى بأوقاف دمياط

نظمت مديرية أوقاف دمياط الندوة الكبرى بالمسجد الكبير بالعطوي، تحت عنوان «خطورة اليأس وفقدان الثقة»، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وحرصها على تعزيز قيم الأمل والثقة بالله، وترسيخ مفاهيم الإيجابية وبناء الوعي الصحيح.

وشهدت الندوة حضور الشيخ حافظ مختار، مدير إدارة أوقاف الروضة، والدكتور السيد سادات عرفة، حيث تناولت كلمات الندوة خطورة اليأس على الفرد والمجتمع، وأثر فقدان الثقة في إضعاف الهمم وتعطيل الطاقات، مؤكدين أن الإسلام دين الأمل والعمل والتفاؤل، وأن الثقة بالله تعالى هي السبيل إلى تجاوز التحديات ومواجهة الصعاب.

كما تخللت الندوة تلاوات قرآنية مباركة للقارئ فضيلة الشيخ إبراهيم مرعي، وابتهالات دينية متميزة للمبتهل فضيلة الشيخ أحمد شلبي، في أجواء إيمانية وروحانية أثرت وجدان الحضور، وأسهمت في تحقيق أهداف الندوة الدعوية والتوعوية.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرارها في تنفيذ البرامج والفعاليات الدعوية التي تُسهم في بناء الإنسان، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الإيجابية التي تدعم تماسك المجتمع واستقراره.