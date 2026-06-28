وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة دمياط في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " خلال شركات الإنتاج الحربي، وذلك بحضور النائب السيد الغيطانى عضو مجلس النواب وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمحافظة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الزيارة تم الإطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمركز كفر سعد، حيث تم الوقوف على مستجدات مشروع محطة كفور الغاب بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب الأعمال المنفذة في إطار مشروع محطة أم الرزق بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، كما تم متابعة أعمال التشغيل بمشروع محطة المحمدية للوقوف على مدى كفاءة عمل المحطة وضمان جاهزيتها الكاملة، والتي تأتي كخطوة رئيسية وضمن الثمار المتتالية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، حيث تم تسليم المحطة ودخولها الخدمة وتساهم التوسعات الجديدة في زيادة الطاقة التصميمية للمحطة لتصل إلى 4 آلاف متر مكعب يوميًا.

أوضح "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي تضع مشروعات "حياة كريمة" على رأس أولوياتها، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية كشريك رئيسي في تنفيذ مختلف المشروعات القومية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة.

وأضاف الوزير أن متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا تأتي للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، ودفع معدلات الإنجاز مع ضمان الإلتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة بما يسهم في تحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحظى بمتابعة مستمرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس حرص القيادة السياسية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.

وشدد "جمبلاط" على أنه لن يُسمح بأي تأخير غير مبرر في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة لا تلتزم بالجداول الزمنية المحددة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، لضمان سرعة الإنجاز والحفاظ على استثمارات الدولة وتعظيم العائد التنموي منها، موجهًا بتكثيف أعمال المتابعة اليومية، ومواصلة التنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية لتذليل أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن وإتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزى أن ملف مشروعات "حياة كريمة" يقع على رأس أولويات الجهاز التنفيذي لمحافظة دمياط، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها للدفع بمنظومة العمل في مختلف القطاعات، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب إنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات المتبقية تمهيدا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.