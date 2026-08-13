نقابة الأطباء: نأمل تطبيق الروشتة الإلكترونية لكنها تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة

أكد الدكتور خالد أمين الأمين المساعد لنقابة الأطباء ، أننا بحاجة إلى منظومة كاملة تربط جهات تقديم الخدمة الطبية بالصيدليات .

وقال خالد أمين في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نأمل ان يتم تطبيق الروشتة الإلكترونية لكنها تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة في قطاع تقديم الخدمة الطبية والصيدليات ".

وأضاف خالد أمين :" من الصعب تطبيق الروشتة الرقمية في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ".

وتابع خالد امين :" فكرة الروشتة الإلكترونية متواجدة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المطبق فيها التامين الصحي الشامل ".

