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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20816 طن تشمل : 1800 طن علف بنجر و 180 طن كسب فول صويا و 1450 طن جبس و 2030 طن مولاس و 15356 طن بضائع متنوعة .


كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52931 طن تشمل : 12280 طن ذرة و 15261 طن خردة و 1034 طن حديد  و 1210 طن خشب زان و 9000 طن فول صويا و 13746 طن فول و 400 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 640 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3048 حاوية مكافئة .
واكد على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164111 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128383 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من ميناء السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4802 حركة .

دمياط محافظ دمياط سفن دمياط حاويات وبضائع عامه

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