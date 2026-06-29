تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20816 طن تشمل : 1800 طن علف بنجر و 180 طن كسب فول صويا و 1450 طن جبس و 2030 طن مولاس و 15356 طن بضائع متنوعة .



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52931 طن تشمل : 12280 طن ذرة و 15261 طن خردة و 1034 طن حديد و 1210 طن خشب زان و 9000 طن فول صويا و 13746 طن فول و 400 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 640 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3048 حاوية مكافئة .

واكد على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164111 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128383 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من ميناء السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4802 حركة .