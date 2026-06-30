ورشة عمل للحفاظ على القيم الجمالية والتراثية بكوبرى دمياط التاريخى



شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، ورشة عمل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة للحفاظ على القيم الجمالية والتراثية بدمياط و ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و الدكتورة هبة الله يوسف مدير عام التصميم والحفاظ على النسق الحضار و الدكتور تامر حجازى مدير عام الدراسات والبحوث بالجهاز وممثلو الجهاز .

هذا وقد رحب " محافظ دمياط " بممثلى الجهاز على أرض محافظة دمياط، كما أعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذى يأتى في إطار تعاون بنّاء يعكس حرص الدولة على حماية الهوية البصرية والجمالية لمحافظاتنا، وصون قيمها العمرانية والتراثية التي تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخنا الوطني .

وأكد أن محافظة دمياط، بما تمتلكه من طابع معماري مميز وموقع حضاري فريد، تولي اهتمامًا بالغًا للحفاظ على هذا الإرث، والعمل على تطويره بما يحقق التوازن بين الحداثة والحفاظ على الأصالة. ومن هذا المنطلق، يأتي تعاوننا مع جهاز التنسيق الحضاري ليؤكد رؤية الدولة في الارتقاء بالمشهد الحضاري في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد " محافظ دمياط " على أهمية التكامل بين كافة الجهات المعنية، سواء التخطيطية أو التنفيذية أو الهندسية، من أجل وضع رؤية واضحة ومتكاملة تُسهم في تحسين جودة العمران، والحفاظ على القيم الجمالية للمناطق ذات القيمة المتميزة، بما يعزز من مكانة دمياط كأحد أهم المحافظات ذات الطابع الخاص.

كما ثمن " محافظ دمياط "الدور العلمي والفني للخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ونتطلع إلى أن تسفر ورش العمل والاجتماعات التنسيقية القادمة عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تحقق هذه الرؤى لأول مرة على أرض محافظة دمياط

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " دعم محافظة دمياط الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التنسيق الحضاري، بما يخدم المواطن ويحافظ على حق الأجيال القادمة.

هذا وقد تضمنت ورشة العمل التعريف بالمشروعات التى يعمل الجهاز على تنفيذها ، و مبادرة حكاية شارع .. حكاية مدينة.