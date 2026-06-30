30 يونيو وبناء الإنسان.. ندوة بمجمع إعلام دمياط

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «30 يونيو وبناء الإنسان.. مسيرة وطن نحو التنمية»، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا، وذلك برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن ثورة 30 يونيو شكّلت تحولًا تاريخيًا في مسيرة الدولة المصرية، وأرست دعائم مرحلة جديدة قامت على ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، والانطلاق نحو بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن القيادة السياسية وضعت الاستثمار في الإنسان المصري على رأس أولوياتها، من خلال تبني رؤية تنموية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وهو ما تجسّد في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها المبادرات الصحية، التي أحدثت نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، ووسّعت نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية، وأسهمت في تحسين مؤشرات الصحة العامة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح محمود النجار، مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أن المبادرات الرئاسية الصحية مثّلت نموذجًا رائدًا في تطوير الخدمات الصحية، من خلال التوسع في برامج الفحص الطبي والكشف المبكر عن الأمراض، والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، إلى جانب نشر الوعي الصحي بين مختلف فئات المجتمع، بما انعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور رضا فراج، مدير تنمية الأسرة بالإدارة الصحية بالزرقا، أن ثورة 30 يونيو أرست رؤية وطنية متكاملة لبناء الإنسان، ارتكزت على تنمية الوعي المجتمعي وتعزيز استقرار الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع. وأضاف أن المبادرات الرئاسية أسهمت في ترسيخ الثقافة الصحية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والارتقاء بصحة الأم والطفل، وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، بما يسهم في إعداد أجيال واعية وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن نشر الوعي الصحي وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية يمثلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.