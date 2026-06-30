تعرف على آخر تطورات مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة" بدمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، اليوم ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و ممثلين عن كافة الجهات .

وتناول الاجتماع استعراض شامل لما حققته محافظة دمياط من جهود فى هذا المجال باعتبارها إحدى المدن المصرية المنضمة لشبكة اليونسكو لمدن التعلم مدى الحياة، وحصولها على جائزة اليونسكو عام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم ، و المشاركات الواسعة بالمؤتمرات الدولية التى أطلقتها اليونسكو .

كما تم استعراض لمحاور وأهداف مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، التى أطلقتها الأستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بهدف نشر ثقافة التعلم وتطبيق أفضل الممارسات نحو التنفيذ فى إطار رؤية الدولة نحو بناء الانسان واستراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة

فيما وقد ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " خطط التنفيذ لجميع شركاء العمل بالمبادرة و تطبيق هذه الآليات ومفاهيم التعلم بما يضمن الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة .