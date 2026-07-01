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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يلتقي ممثلي القطاع الطبي ويؤكد: دعم المنظومة الصحية أولوية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء أمس، زيارة إلى مقر اتحاد نقابات المهن الطبية بمدينة رأس البر، حيث عقد لقاءً موسعًا بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والنائب محمود مشعل، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد البلتاجي، نقيب الأطباء، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بدمياط، والدكتور عصام طمان، عميد كلية طب البنات بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، والدكتور هيثم المشد، مدير فرع هيئة الإسعاف، والدكتور خالد النجدي، نقيب الصيادلة، والدكتور طارق الزكي، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور فريد مراد، نقيب الأطباء البيطريين، إلى جانب أعضاء النقابات وعدد كبير من ممثلي القطاع الطبي بالمحافظة.

وأعرب الدكتور حسام الدين فوزى عن سعادته البالغة بلقاء ممثلي النقابات والقطاع الطبي بالمحافظة، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب أعضاء القطاع، وتعاونهم الكامل في تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن "جيش مصر الأبيض" يواصل أداء دوره الوطني في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الطبية.

وناقش محافظ دمياط خلال اللقاء عددًا من المحاور المتعلقة بالمنظومة الطبية، التي طُرحت على طاولة النقاش، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أنه يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، بما يسهم في توفير أفضل مستوى من الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو النقابات والقطاع الطبي عن سعادتهم بهذا اللقاء، الذي يعكس حرص محافظ دمياط على التواصل المستمر مع ممثلي مختلف القطاعات، والاستماع إلى رؤاهم وتقديم أوجه الدعم اللازمة، بما يسهم في دعم خطط التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى النقابات

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