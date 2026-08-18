إقبال كبير من الأطفال على المكتبة المتنقلة بنقابة المهندسين بالوادي الجديد

شهدت فعاليات دار الكتاب – المكتبة المتنقلة، التي استضافتها نقابة المهندسين بالوادي الجديد، إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم، بالتزامن مع تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تستهدف تشجيع الأطفال على القراءة واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

وقال المهندس محمد عز الدين صالح، نقيب المهندسين بالوادي الجديد، إن الإقبال الكبير من الأطفال على فعاليات المكتبة المتنقلة يعكس اهتمام الأسر بالأنشطة الثقافية، وحرصها على توفير بيئة تعليمية وترفيهية مفيدة لأبنائها، مؤكدًا أن النقابة حريصة على دعم المبادرات التي تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية وعيه.

وأوضح نقيب المهندسين أن الفعاليات تضمنت الرسم والتلوين للأطفال، ومسابقات ثقافية، وتقديم جوائز للمتميزين، إلى جانب شهادات تقدير لأفضل رسمة، فضلًا عن إتاحة مجموعة متنوعة من الكتب في مجالات مختلفة تناسب المراحل العمرية للأطفال.

وأضاف أن وجود المكتبة المتنقلة يمثل فرصة مهمة للأطفال للتعرف على عالم الكتاب بصورة بسيطة ومحببة، وتشجيعهم على جعل القراءة جزءًا من حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تجمع بين المعرفة والترفيه.

وأكد محمد عز أن نقابة المهندسين بالوادي الجديد ترحب بأبناء المهندسين وأسرهم للمشاركة في هذه الفعاليات والاستفادة من الأنشطة المقدمة، لافتًا إلى أن الفعاليات تأتي في إطار الاهتمام بالجانب الثقافي والاجتماعي، وتوفير أنشطة هادفة ومميزة للأطفال.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا واضحًا من الأطفال مع الكتب والأنشطة المقدمة، وسط أجواء من البهجة والمنافسة، خاصة خلال مسابقات الرسم والتلوين والمسابقات الثقافية، بما جعل المكتبة المتنقلة تجربة ثقافية مختلفة للأطفال وفرصة لاكتشاف مواهب جديدة وتشجيعهم على القراءة والمعرفة.