وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

توفي منذ قليل العميد محمد عصام، رئيس مباحث مديرية أمن دمياط، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرّض لها أثناء أداء مهام عمله، ومتابعة الحالة الأمنية بمدينة رأس البر.

وكان العميد محمد عصام يباشر مهام عمله بقسم شرطة رأس البر، قبل أن يفاجأ بأزمة قلبية مفاجئة نُقل على إثرها إلى مستشفى اليوم الواحد بمدينة رأس البر، إلا أن محاولات الفريق الطبي لإنقاذه باءت بالفشل، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وعلى الفور، انتقل اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط وعدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر، لمتابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه تمهيدًا لتشييع الجثمان ومواراته الثرى.