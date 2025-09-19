شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر صاحب الحساب من مجلس إدارة إحدى الجمعيات زعم كونها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية منه وآخرين قيمة شراء وحدات بمشروع بمدينة دمياط الجديدة ، وعدم وفائهم بذلك.

وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط ، وتبين عدم تقدم المذكور بأية بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعائه أفاد بتضرره من القائمين على الجمعية لعدم تسليمه الوحدة المخصصة له بالمشروع والتى كان من المقرر إستلامها منذ 3 أعوام رغم سداده كافة مستحقاتها المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .