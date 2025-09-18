الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص ببيع وترويج المواد المخدرة مستخدمين مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.
الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس – فرد خرطوش – المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.