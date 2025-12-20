قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة

هاجر ابراهيم

تسعى مصر إلى تطوير منظومة النقل الحضري وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مبادرة استبدال التوك توك بمركبات آمنة وصديقة للبيئة، في خطوة تهدف للحد من التلوث وتحسين معايير الأمان على الطرق.

أهمية مبادرة استبدال التوك توك

تحدث المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، عن ملف توطين صناعة السيارات في مصر، مسلطًا الضوء على مبادرة استبدال التوك توك بمركبات آمنة وصديقة للبيئة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى رؤية شاملة وخطة طويلة المدى.

وقال عسكر، خلال لقائه مع سارة مجدي وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المبادرة في مضمونها تحمل قيمة حقيقية، خاصة مع الاتجاه العالمي نحو تحسين جودة المركبات وزيادة معايير الأمان وتقليل معدلات التلوث.

وأوضح أن التوك توك يُعد من أكثر وسائل النقل العشوائية التي تسهم في زيادة التلوث البيئي، موضحًا أن التقارير العالمية تؤكد أن الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل تمثل نسبة كبيرة من إجمالي التلوث، وهو ما دفع دول العالم إلى تبني سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن العالم يتجه بقوة إلى استخدام السيارات الكهربائية، في ظل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يساهم في إنتاج كهرباء نظيفة دون انبعاثات ضارة، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجالي الطرق والكهرباء تؤهلها لهذا التحول.

وأشار إلى أن عدد التوك توك في مصر يتراوح بين 6.5 و7 ملايين مركبة، وهو رقم ضخم لا يمكن التعامل معه بحلول جزئية، لافتا إلى أن استبدال أعداد محدودة سنويًا لن يحل الأزمة، بل يستلزم خطة قومية متكاملة تشمل الإنتاج والتشغيل والتنظيم.

إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوك توك مع البنوك

مع إطلاق محافظة الجيزة، منظومة إحلال مركبات التوك توك بسيارات حضارية جديدة، أصبح بإمكان السائقين الاستفادة من حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر وتسهيلات تقسيط ميسرة للحصول على السيارة البديلة.

الجيزة تفعل منظومة الاحلال للتيسير على المواطنين

تقدم محافظة الجيزة مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تضمن تفعيل المنظومة الجديدة بسلاسة واستخدام السيارة الجديدة بطريقة رسمية وآمنة، والتسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار الحكومة بمنع استيراد التوك توك واستعواضه بـ سيارات، كبديل آمن على الركاب.

معلومات مهمة عن إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوكتوك

ـ أتاحت محافظة الجيزة عدة بدائل للسائقين للانضمام إلى المنظومة الجديدة، منها توفير منظومة رسمية لبيع التوك توك بشكل تجاري وعادل، وإتاحة خيارات متعددة لشراء السيارة الجديدة، سواء بنظام الدفع النقدي أو التقسيط.

ـ أعلنت محافظة الجيزة عن توفير حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة.

ـ توفر المحافظة برامج التمويل بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبرنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة.

ـ يمكن للراغبين في الاستبدال، إدخال مركبات التوكتوك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال، والحصول على أعلى قيمة سوقية لها، مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

 إجراءات الحصول على السيارة البديلة

ـ يتوجه مالك التوكتوك إلى المركز التكنولوجي بالحي الذي يعمل ضمن نطاقه، وتشمل المرحلة الأولى من منظومة الاستبدال أحياء الهرم والعجوزة، إضافة إلى مدن 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر.

ـ يقدم مالك التوكتوك طلبًا إلى المركز التكنولوجي يوضح فيه أنه قائد توك توك ويرغب في استبدال مركبته بالسيارة البديلة.

ـ يتحقق الحي من ملكية مقدم الطلب للتوك توك، ثم يبدأ مالك المركبة في السير ببقية الإجراءات، حيث تتم إحالة طلبه إلى الشركة الموردة للسيارة الجديدة لإتمام عملية الشراء، وإلى الإدارة العامة للمرور لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على التراخيص المطلوبة.

ـ يعود مالك التوك توك إلى الحي لإعداد ملف خاص به وبمركبته، وتحديد خط سيره ونطاق عمله.

ـ يحصل مالك المركبة على خطاب موجه من الحي أو المدينة إلى الشركة الموردة للسيارة، بما يتيح له الاستفادة من الدعم المالي المقدم ضمن المبادرة، والذي يشمل 10 آلاف جنيه "كاش باك"، إضافة إلى 1000 جنيه مساهمة في رسوم استخراج الترخيص.

ـ أكدت المحافظة أن الانضمام لمنظومة إحلال مركبات التوك توك بالسيارة الحضارية الصغيرة اختياري وليس إجباري، إلا في حالة واحدة، وهي مخالفة قائد التوك توك والسير في الشوارع الرئيسية؛ ففي هذه الحالة سيتم التحفظ على التوك توك، ولن يفرج عنه إلا بعد التزام صاحبه بالانضمام لمنظومة الإحلال والاستبدال بالسيارة الحضارية الجديدة.


 


 

