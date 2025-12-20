فورد تستدعي أكثر من 272 ألف سيارة بسبب عيب غير متوقع

في ختام عام صاخب بالاستدعاءات لشركة "فورد"، أعلنت الصانعة الأمريكية في 19 ديسمبر 2025 عن حملة استدعاء ضخمة تشمل 272,645 مركبة بسبب خلل برمجي في "وحدة التوقف المتكاملة" (Integrated Park Module).

قد يمنع هذا الخلل السيارة من التعشيق الكامل في وضعية الوقوف “الركن”، مما يثير مخاوف جدية من تحرك المركبة بشكل غير مقصود وزيادة مخاطر الحوادث، خاصة عند توقف السيارة على منحدرات.

الطرازات المتأثرة: الكهرباء والهجين في دائرة الضوء

يتركز هذا الاستدعاء بشكل أساسي على الجيل الجديد من شاحنات فورد وسياراتها المتطورة التي تعتمد على أنظمة دفع كهربائية وهجينة، حيث تشمل القائمة الطرازات التالية:

فورد F-150 لايتنينج (الكهربائية): موديلات الأعوام من 2022 وحتى 2026.

فورد موستانج ماك إي (الكهربائية): موديلات الأعوام من 2024 وحتى 2026.

فورد مافريك هايبرد (الهجينة): موديلات عامي 2025 و2026.

كواليس خلل فورد: صراع البرمجيات مع الاحتكاك الميكانيكي

أوضحت التقارير الفنية المرفوعة للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن المشكلة تكمن في وجود "تفاوتات مادية ضيقة" داخل وحدة التوقف، مما يسبب حالة من الاحتكاك غير المرغوب بين أجزاء الوحدة.

هذا الاحتكاك قد يمنع اللسان الميكانيكي المسؤول عن قفل ناقل الحركة من الثبات في مكانه عند قيام السائق بتحويل القير إلى وضعية (P). ورغم أن فورد تقدر أن 1% فقط من هذه المركبات قد تعاني فعلياً من العيب، إلا أن خطورة تحرك السيارة ذاتياً دفعت الشركة للتحرك الوقائي الشامل.

على عكس الاستدعاءات الميكانيكية التقليدية التي تتطلب فك وتركيب قطع غيار، سيتم إصلاح الغالبية العظمى من هذه المركبات عبر تحديث برمجي مجاني.

يمكن للملاك استلام التحديث وتثبيته مباشرة عبر الإنترنت (OTA) دون الحاجة لزيارة مركز الصيانة. يستهدف التحديث "وحدة التشخيص الثانوية"، بحيث يمنح النظام القدرة على تحرير آلية التوقف تلقائيًا في حال رصد أي مقاومة أو احتكاك يمنع التعشيق السليم، ومن المقرر البدء في إرسال خطابات الإخطار الرسمية للملاك في فبراير 2026.

على الرغم من أن الاستدعاء بدأ رسميًا في السوق الأمريكي، إلا أنه يمثل تنبيهًا هامًا للملاك الذين يقودون طرازات مستوردة أو مطابقة للمواصفات المتأثرة.

ينصح دائمًا باستخدام "مكابح اليد الإلكترونية" كإجراء إضافي عند إيقاف السيارة لضمان ثباتها تمامًا.

وفي حال شعور السائق بصعوبة في تعشيق وضعية الوقوف أو ظهور رسالة تحذير، يجب التواصل فورًا مع الوكيل المحلي للتحقق من رقم الشاسيه وضمان حصول المركبة على آخر التحديثات البرمجية اللازمة.