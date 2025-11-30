قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
تمويل ميسر.. كيف تحصل على السيارة بديلة التوكتوك بسعر مناسب؟

ولاء خنيزي

أطلقت محافظة الجيزة منظومة شاملة لإحلال مركبات التوكتوك بسيارات حضارية جديدة بهدف تنظيم المرور وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة وتوفير وسائل نقل آمنة ومرخصة للسائقين وقد صاحبت هذه المنظومة حزمة واسعة من برامج التمويل والتقسيط الميسر التي تُمكّن السائقين من الحصول على السيارة البديلة بسهولة ودون أعباء مالية كبيرة مما يجعل المبادرة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل الخفيف داخل المحافظة.

برامج التمويل والتقسيط المتاحة للسائقين

أتاحت محافظة الجيزة مجموعة من الخيارات المرنة للانضمام إلى منظومة الإحلال من خلال توفير بدائل متعددة لبيع التوكتوك بشكل تجاري وعادل وإتاحة شراء السيارة الجديدة إما نقدًا أو بالتقسيط كما وفرت المحافظة برامج تمويل ميسر بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبرنامج مشروعك إضافة إلى شركات تمويل متخصصة ما يمنح السائقين فرصًا مناسبة تتلاءم مع قدراتهم المالية.

استبدال التوكتوك والحصول على أعلى قيمة سوقية

تتيح المنظومة لأصحاب التوكتوك إدخال مركباتهم ضمن مشروع الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها ومن ثم سداد فروق الأسعار الخاصة بالسيارة الجديدة عبر أقساط شهرية ميسرة وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتشجيعهم على التحول إلى وسيلة نقل آمنة وقانونية.

إجراءات الحصول على السيارة البديلة

تبدأ الخطوة الأولى بتوجه مالك التوكتوك إلى المركز التكنولوجي بالحي الذي يعمل داخله وتشمل المرحلة الأولى أحياء الهرم والعجوزة ومدينتَي ٦ أكتوبر وحدائق أكتوبر ثم يقدم المالك طلبًا رسميًا يوضح فيه رغبته في استبدال مركبته بسيارة حضارية جديدة يقوم الحي بعد ذلك بالتحقق من ملكية التوكتوك قبل إحالة الطلب إلى الشركة الموردة للسيارة وإلى الإدارة العامة للمرور لاستكمال التراخيص والإجراءات القانونية اللازمة.

إعداد ملف السائق وخط سير المركبة

بعد إنهاء الخطوات السابقة يعود مالك التوكتوك إلى الحي لإعداد ملف شامل يضم بياناته وبيانات المركبة الجديدة مع تحديد خط سيره ونطاق عمله لضمان تشغيل منظم وشرعي للسيارة داخل المحافظة ويُعد هذا الملف جزءًا أساسيًا من تفعيل المنظومة وضمان نجاحها على أرض الواقع.

الدعم المالي المقدم ضمن المبادرة

يحصل مالك المركبة على خطاب رسمي موجّه من الحي أو المدينة إلى الشركة الموردة يتيح له الاستفادة من الدعم المالي المقدم والذي يتضمن عشرة آلاف جنيه بصفة كاش باك إضافة إلى ألف جنيه تُخصّص كمساهمة في رسوم استخراج الترخيص ويهدف هذا الدعم إلى تقليل التكلفة الإجمالية وتشجيع المواطنين على استبدال مركباتهم القديمة.

اختيارية الانضمام إلى المنظومة وشروط الإلزام

أكدت محافظة الجيزة أن الانضمام لمنظومة الإحلال اختياري بالكامل إلا في حالة واحدة وهي مخالفة قائد التوكتوك والسير داخل الشوارع الرئيسية ففي هذه الحالة يتم التحفظ على التوكتوك ولا يفرج عنه إلا بعد التزام صاحبه بالانضمام إلى المنظومة واستبداله بالسيارة الحضارية الجديدة مما يعزز الانضباط ويحد من المخالفات المرورية داخل المحافظة.

التوكتوك السيارة البديلة تمويل ميسر منظومة إحلال التوكتوك الجيزة بديل التوكتوك

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

