دراسة توضح فوائد جديدة للقهوة.. تعرف عليها
ولاء خنيزي

تكشف الأبحاث العلمية الحديثة عن تأثيرات غير متوقعة لبعض العادات اليومية الشائعة، ومن بينها استهلاك القهوة الذي لم يعد مجرد وسيلة لزيادة اليقظة، بل أصبح موضوعًا لدراسات تشير إلى دوره المحتمل في تحسين العمر البيولوجي لدى المصابين باضطرابات نفسية شديدة، وقد أظهرت دراسة جديدة أنّ الاعتدال في شرب القهوة قد يحمل منافع خلوية مهمة لهذه الفئة من المرضى.

الخلفية العلمية للدراسة

 يعاني المصابون باضطرابات نفسية شديدة من انخفاض متوسط أعمارهم بنحو خمس عشرة سنة مقارنةً بالأصحاء عقليًا، ويرتبط هذا الانخفاض بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معيّنة من السرطان بالإضافة إلى تسارع الشيخوخة الخلوية، وتوضح الدراسة الصادرة عن British Medical Group أنّ القهوة قد تساهم في تحسين حالة التيلوميرات التي تغلف نهايات الكروموسومات وتحمي المادة الوراثية من التلف مما يعكس أثرًا إيجابيًا يعادل خمس سنوات إضافية من العمر البيولوجي.

تفاصيل الدراسة ومنهجيتها

 شملت الدراسة أربعمائة وستةً وثلاثين مشاركًا تتراوح أعمارهم بين ثماني عشرة وخمسٍ وستين سنة مصابين بالفصام أو اضطرابات المزاج المصحوبة بالذهان، وجُمعت بياناتهم في أربع وحدات نفسية في أوسلو خلال الفترة بين عامي 2007 و2018، وقُسم المشاركون وفق كمية القهوة المستهلكة يوميًا إلى فئات تبدأ بمن لا يشربون القهوة ثم من يشربون 1 إلى 2 كوب ثم 3 إلى 4 أكواب وأخيرًا من يتناولون خمسة أكواب فأكثر، وأظهرت النتائج أنّ الفئة التي تستهلك 3 إلى 4 أكواب يوميًا تمتعت بتيلوميرات أطول مقارنةً بغيرهم بينما ارتبط تناول أكثر من خمسة أكواب يوميًا بتقصير التيلوميرات.

تفسير النتائج العلمية

 أوضحت الدراسة أنّ الفائدة المحتملة للقهوة تعود إلى ما تحتويه من مركبات مضادة للأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك وكافستول وكاهويول وتريجونيلين وميلانودين، وهي مركبات تعرف بقدرتها على تقليل الالتهابات الشائعة لدى مرضى الاضطرابات النفسية الشديدة وحماية الخلايا من الشيخوخة المبكرة مما ينعكس إيجابًا على العمر البيولوجي.

تحذيرات الخبراء وتوصياتهم

على الرغم من النتائج الواعدة شدد الخبراء وعلى رأسهم الدكتورة إليزابيث أكام من جامعة Loughborough على ضرورة الحذر في تفسير هذه النتائج، فالقهوة تحتوي على مركبات عديدة لم يُحدَّد أيها المسئول تحديدًا عن هذه الفائدة كما أن الدراسة اعتمدت على تقارير المشاركين الذاتية حول كمية القهوة مما قد يؤثر في دقة البيانات، وتؤكد التحذيرات أنّ الإفراط في القهوة يتسبب بآثار سلبية على الخلايا بينما يبدو الاعتدال عند حدود ثلاثة إلى أربعة أكواب خيارًا مناسبًا مع الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم تأثير كل مركب من مركبات القهوة على الشيخوخة وطول العمر بشكل أدق.

