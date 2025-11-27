قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن

الدكتور الحسين حسان
الدكتور الحسين حسان
محمد البدوي

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضري والتنمية المستدامة، إن مصر تضم أكثر من 5.4 مليون توكتوك، في حين أن عدد المرخص منها لا يتجاوز 275 ألفًا فقط، ما يبرز حجم التحدي في تنظيم هذا القطاع غير الرسمي.

وأضاف حسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نانسا" والمذاع عبر قناة المحور تقديم الإعلامية ماجدة المهدي، أن تجربة استبدال التوكتوك بسيارات حديثة صغيرة (ميني فان) التي بدأت في محافظة الجيزة تُعد خطوة صحيحة 100%، لعدة أسباب، أبرزها تعزيز السلامة المرورية، واستعادة الشكل الحضاري، وتنظيم منظومة النقل غير الرسمي.

أنظمة ترخيص وتعريفة واضحة

وأوضح أن المركبات البديلة توفر قدرة تحميل أكبر، وتخضع لأنظمة ترخيص وتعريفة واضحة، وتُدار تحت رقابة قانونية، ما يسهم في تقنين أوضاع النقل العشوائي، خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ أكثر من 25 ألف مشروع تنموي على مستوى الجمهورية.

وأكد حسان أن إلغاء التوكتوك بشكل كامل في الوقت الحالي غير ممكن، نظرًا لاعتماده كوسيلة النقل الرئيسية في آلاف القرى والعزب والنجوع، والتي تفتقر إلى وسائل النقل العام، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 4742 قرية، وقرابة 31 ألف عزبة وكفر ونجع، يعتمد سكانها على التوكتوك في تنقلاتهم اليومية.

خطة استبدال تدريجية

واقترح حسان أن يتم تنفيذ خطة استبدال تدريجية، مدعومة بحوافز حكومية، من خلال البنوك وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار تجربة استبدال التاكسي الأسود بالتاكسي الأبيض، والتي أثبتت نجاحها في السابق.

وقف استيراد قطع غيار التوكتوك 

وأشار إلى أن وقف استيراد قطع غيار التوكتوك منذ فترة طويلة أدى إلى ارتفاع أسعارها، وفتح الباب أمام تصنيع غير قانوني لقطع الغيار في مصانع غير مرخصة، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة ويزيد من الفوضى في هذا القطاع.

التوكتوك وسائل النقل العام السلامة المرورية ماجدة المهدي نانسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة مياه القناطر الخيرية ومركز خدمة العملاء ويشدد على الالتزام بمعايير جودة المياه

جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ تنظم مؤتمرا دوليا لصون الطبيعة والموارد الوراثية

جانب من الحملة

ضبط 30 وصلة مياه مخالفة في حملة مفاجئة بالعبور

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد