وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضري والتنمية المستدامة، إن مصر تضم أكثر من 5.4 مليون توكتوك، في حين أن عدد المرخص منها لا يتجاوز 275 ألفًا فقط، ما يبرز حجم التحدي في تنظيم هذا القطاع غير الرسمي.

وأضاف حسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نانسا" والمذاع عبر قناة المحور تقديم الإعلامية ماجدة المهدي، أن تجربة استبدال التوكتوك بسيارات حديثة صغيرة (ميني فان) التي بدأت في محافظة الجيزة تُعد خطوة صحيحة 100%، لعدة أسباب، أبرزها تعزيز السلامة المرورية، واستعادة الشكل الحضاري، وتنظيم منظومة النقل غير الرسمي.

أنظمة ترخيص وتعريفة واضحة

وأوضح أن المركبات البديلة توفر قدرة تحميل أكبر، وتخضع لأنظمة ترخيص وتعريفة واضحة، وتُدار تحت رقابة قانونية، ما يسهم في تقنين أوضاع النقل العشوائي، خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ أكثر من 25 ألف مشروع تنموي على مستوى الجمهورية.

وأكد حسان أن إلغاء التوكتوك بشكل كامل في الوقت الحالي غير ممكن، نظرًا لاعتماده كوسيلة النقل الرئيسية في آلاف القرى والعزب والنجوع، والتي تفتقر إلى وسائل النقل العام، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 4742 قرية، وقرابة 31 ألف عزبة وكفر ونجع، يعتمد سكانها على التوكتوك في تنقلاتهم اليومية.

خطة استبدال تدريجية

واقترح حسان أن يتم تنفيذ خطة استبدال تدريجية، مدعومة بحوافز حكومية، من خلال البنوك وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار تجربة استبدال التاكسي الأسود بالتاكسي الأبيض، والتي أثبتت نجاحها في السابق.

وقف استيراد قطع غيار التوكتوك

وأشار إلى أن وقف استيراد قطع غيار التوكتوك منذ فترة طويلة أدى إلى ارتفاع أسعارها، وفتح الباب أمام تصنيع غير قانوني لقطع الغيار في مصانع غير مرخصة، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة ويزيد من الفوضى في هذا القطاع.