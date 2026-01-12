دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت دينا فؤاد أنظار جمهورها بأطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان مجسم باللون الأسود،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكانت قد قالت الفنانة دينا فؤاد، في تصريحات سابقة إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.