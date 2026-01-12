منى هلا تظهر بالحجاب من كواليس بطل العالم

نشرت الفنانة منى هلا في مقطع فيديو لها من كواليس مسلسل بطل العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هلا في الفيديو مرتدية الحجاب وقالت : “استنوا ولاء في مسلسل بطل العالم على يانجو بلاي قريب جدًا”.

انطلاق حملة تصويرية ملهمة لمسلسل «بطل العالم» احتفاءً بأبطال الحياة اليومية صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول قبل عرض أولى حلقاته.. مسلسل «بطل العالم» يتصدر التريند



وكشف الإعلان الرسمي للمسلسل عن قصة مشوقة تدور حول شخصية «صلاح»، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يتعرض لانتكاسة كبيرة بعد خسارته لقب بطولة العالم، ليجد نفسه مضطرًا للعمل في مجال حراسة الأفراد بحثًا عن فرصة ثانية في الحياة. وتتغير مجريات الأحداث عندما يُكلف بحماية «دنيا»، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ثروة غامضة وديونًا خطيرة لدى «المحروق»، أحد كبار المتحكمين في عالم الرهانات.

وتنطلق رحلة مليئة بالمطاردات والأسرار، يسعى خلالها صلاح ودنيا لكشف سر الميراث المخبأ، وسط صراع مع عالم مظلم مليء بالمخاطر، ليتساءل الجمهور: هل يتمكن صلاح من إنقاذ دنيا؟ وهل تنشأ بينهما قصة حب في قلب الخطر؟



يتكون مسلسل «بطل العالم» من 10 حلقات، تُعرض بمعدل خمس حلقات أسبوعيًا، وهو من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبد الوهاب، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد، وبالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.