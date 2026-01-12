قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
منى هلا تظهر بالحجاب من كواليس بطل العالم

منار نور

نشرت الفنانة منى هلا في مقطع فيديو لها من كواليس مسلسل بطل العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت  هلا في الفيديو مرتدية الحجاب وقالت : “استنوا ولاء في مسلسل بطل العالم على يانجو بلاي قريب جدًا”.


وكشف الإعلان الرسمي للمسلسل عن قصة مشوقة تدور حول شخصية «صلاح»، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يتعرض لانتكاسة كبيرة بعد خسارته لقب بطولة العالم، ليجد نفسه مضطرًا للعمل في مجال حراسة الأفراد بحثًا عن فرصة ثانية في الحياة. وتتغير مجريات الأحداث عندما يُكلف بحماية «دنيا»، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ثروة غامضة وديونًا خطيرة لدى «المحروق»، أحد كبار المتحكمين في عالم الرهانات.

وتنطلق رحلة مليئة بالمطاردات والأسرار، يسعى خلالها صلاح ودنيا لكشف سر الميراث المخبأ، وسط صراع مع عالم مظلم مليء بالمخاطر، ليتساءل الجمهور: هل يتمكن صلاح من إنقاذ دنيا؟ وهل تنشأ بينهما قصة حب في قلب الخطر؟


يتكون مسلسل «بطل العالم» من 10 حلقات، تُعرض بمعدل خمس حلقات أسبوعيًا، وهو من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبد الوهاب، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد، وبالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

