سيبوها ماشية بالستر.. مظهر شاهين للفنانين: إن وصل المنتخب للنهائي بلاش تسافروا

وجه الداعية الإسلامي الدكتور مظهر شاهين، رسالة إلى الفنانين والفنانات، وذلك قبل مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب مظهر شاهين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى الأخوة الفنانين والفنانات.. بالله عليكم، إن وصل منتخبنا القومي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب؛ نرجو ألا تسافروا لمؤازرة المنتخب هناك”.

وأضاف: “والسبب في ذلك ليس خافيًا عليكم، كما أنه معلوم لدى المصريين جميعًا”.

وتابع مظهر شاهين: “وحياة حبيبكم النبي يا جماعة، بلاش تسافروا وسيبوها ماشية بالستر، إلهي ربنا يستركم، ويحفظ مصر وأولادها، ويفرحنا دائمًا بنجاح منتخبنا ورفع اسم بلدنا عاليًا، عاوزين المنتخب يركز في الكورة وبس”.