قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن

الشيخ مظهر شاهين
الشيخ مظهر شاهين

أكد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، أن تشغيل القرآن الكريم بمكبرات الصوت في الأوقات المتأخرة من الليل، وخاصة قبل أذان الفجر، قد يترتب عليه إزعاج المرضى، وكبار السن، والطلاب، وأصحاب الأعذار. 

وكتب الشيخ مظهر شاهين، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن استخدام مكبرات الصوت في الأوقات المتأخرة يتعارض مع مقاصد الشريعة القائمة على اليسر ورفع الحرج.

7 قرارات عاجلة من الأوقاف بشأن مستوى صوت مكبرات المساجد

يذكر أن وزارة الأوقاف، اتخذت عددا من القرارات العاجلة بعد واقعة الخلاف الذي حدث بين مواطن وأحد عمال المساجد على مستوى صوت مكبر المسجد، مشيرة إلى أنها تابعت منشورات غير رسمية وأخرى إخبارية بخصوص الواقعة.

وأهابت الأوقاف، في بيانها اليوم، جميع المواطنين النأي بالمسجد عن أي خلاف، فإذا وقع خلاف وجب التعامل معه بما يليق بمكانة المسجد في نفوس روّاده بوصفه بيت الله وموضع السكينة، وذلك بالنصح الهادئ الفردي الجميل. 

وناشدت الوزارة المواطنين، بأنه إذا ارتأى أي مواطن تصعيد شكوى فإنه يلجأ إلى مساره التدريجي المنضبط، بعرض الأمر أولاً على إمام المسجد، ثم على مدير الإدارة، ثم على مدير المديرية؛ والحق مكفول على الدوام للمواطن في اللجوء إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر قنواتها المعروفة.

وقررت وزارة الأوقاف، اتخاذ اللازم حيال الواقعة سواء بالتواصل الإداري والفحص الميداني وإنفاذ الإجراءات اللازمة.

كما قررت الأوقاف تجديد تعميم المنشور الصادر بخصوص استخدام مكبرات الصوت الخارجية، وقصر استخدامها على مواعيد الأذان وخطبة الجمعة والعيدين، مع الاكتفاء بمكبر خارجي واحد ما دام كافيًا لهذه الغاية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى تجديد التعميم بشأن ضوابط استخدام المكبرات الداخلية التي يلزم فيها مراعاة مساحة المصلى وعدد الجمهور.

ونبهت وزارة الأوقاف، على العمال والمؤذنين والأئمة بضرورة مراعاة ضوابط فتح تجهيزات الصوت واستخدامها.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها، بقولها إنها "تؤدي حق المواطن في المعرفة، وتتابع واجبات منسوبيها تجاه الصوت المنبعث من المسجد، فإنها تعاود التأكيد أن الإسلام رحمة وجمال، وأن الأذان نداء محبة وإخلاص، وأن التجهيزات الصوتية إنما جُعِلَت لتيسير العبادة وتحبيب الناس فيها، لا لتعسيرها وتنفير الناس منها". 

الشيخ مظهر شاهين مظهر شاهين تشغيل القرآن الكريم بمكبرات الصوت تشغيل القرآن تشغيل القرآن الكريم بمكبرات الصوت في الأوقات المتأخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

منتخب جنوب أفريقيا

تعرف على منتخب جنوب أفريقيا المنافس الثاني لمنتخبنا الوطني في أمم أفريقيا

الزمالك

جماهير الزمالك على موعد مع خبر سعيد.. تفاصيل

الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

تعادل بطعم الإثارة بين كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

بالصور

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد