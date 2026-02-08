هيثم فاروق: الزمالك لا يمتلك رفاهية التغيير.. والمصري تعرض لظلم فادح

علق هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق على خسارة الفارس الأبيض أمام نظيره فريق زيسكو الزامبي بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال هيثم فاروق عبر الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي: اللاعبين المميزين والقادرين على صناعة الفارق رحلوا عن الفريق والباقي مصاب ويغيب عن المباراة.

وأشار إلى أن الزمالك كان قادرا علي إدراك التعادل لكن المباراة كانت صعبة على الفريقين، خصوصا وأن الأبيض لا يمتلك رفاهية الاختيار في التشكيل.

وعن سقوط المصري البورسعيدي أمام كايزر تشيفز : في ظل عدم وجود var يستطيع صاحب الأرض عمل أي شئ والمصري تعرض لظلم فادح في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ولا يمكن أن يتم احتسابها لكن واضح أنه موجه.

ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفيدرالية

بهذه النتيجة يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية برصيد 8 نقاط فيما صعد كايزر تشيفز للمركز الأول بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 ويصل للنقطة الـ10 .

ويتواجد فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط قبل منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

1- كايزر تشيفز : 10 نقاط

2- الزمالك : 8 نقاط

3- المصري : 7 نقاط

4- زيسكو : 3 نقاط