الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
ديني

الأوقاف تعقد ندوات عن خطورة التفكك الأسري في البحيرة ومطروح

الأوقاف
الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

نظّمت مديرية أوقاف البحيرة ندوة توعوية بمدرسة طه حسين الإعدادية بدمنهور، تناولت موضوع التفكك الأسري: أسبابه، وسبل علاجه، وذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وحرصها الدائم على معالجة القضايا المجتمعية التي تؤثر مباشرة في استقرار الأسرة وبناء المجتمع، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور عبد الصبور الأنصاري، مدير المديرية.

وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على خطورة التفكك الأسري، وآثاره السلبية على الأبناء والمجتمع، مع التأكيد على أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء الفرد، وأن قوة الروابط الأسرية تُعزّز السلوكيات الإيجابية، وسهم في تنشئة جيل سليم نفسيًّا وسلوكيًّا، كما تم توضيح ملامح المنهج الإسلامي في معالجة الظاهرة من خلال إحياء قيم المودة والرحمة واإعلاء قيمة الحوار وتحمل المسئولية.

وقد تضمنت الندوة أيضًا إرشادات عملية لتعزيز التعاون والتفاهم داخل الأسرة، وحل المشكلات بطريقة سلمية، مع الالتزام بالاحترام المتبادل والتعامل الحسن مع الآخرين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة مديرية أوقاف البحيرة للتواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية، ونشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات، والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، وترسيخ مبادئ التماسك الأسري والاجتماعي.

 التفكك الأسري والمجتمعي

كما نظّمت مديرية أوقاف مطروح ندوة توعوية بعنوان: «التفكك الأسري والمجتمعي»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك»، وفي إطار الدور الدعوي والتوعوي لوزارة الأوقاف في نشر الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم السلبية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمود شاهين، مدير المديرية.

تحدث في الندوة الشيخ السعيد خلف، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث استعرض مفهوم التفكك الأسري وأسبابه، موضحًا انعكاساته السلبية على الفرد والمجتمع، ومؤكدًا أن استقرار الأسرة يُعدّ الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك.

كما شدّد على أهمية تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، ودور الحوار الأسري والتربية السليمة في حماية المجتمع من مظاهر التفكك والانحراف، داعيًا إلى تكاتف الجهود بين الأسرة والمؤسسات الدينية والتربوية لتحقيق الأمن المجتمعي والاستقرار الأسري.

وفي ختام الندوة، أكّد الشيخ السعيد خلف أن مبادرة «صحّح مفاهيمك» تهدف إلى معالجة القضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، وبناء وعي رشيد يُسهم في تحصين الأسرة المصرية من مظاهر التفكك، وترسيخ قيم التماسك والتراحم، بما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على أمنه الفكري.

