مظهر شاهين: أدعو صناع فيلم “الست” إلى التبرع بأجورهم كاملة لصندوق تحيا مصر

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم سابقًا، أدعو صُنّاع فيلم “الست”، وفي مقدمتهم منى زكي، إلى التبرع بأجورهم كاملة لصندوق تحيا مصر اقتداءً بأم كلثوم، وليكونوا أوّل مَن يتأثّر بعملهم عنها.

وأضاف عبر صفحته على موقع فيسبوك: “لو وضعت جميع فنانات الجيل الحالي في كفة ومنديل أم كلثوم في كفة لرجح منديل كوكب الشرق”.

فيلم الست

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات المؤثرة التي شكلت مسيرتها الفنية والإنسانية.

وهو من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله.



ويشارك في بطولته العديد من الفنانين مثل منى زكى، وكريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري وغيرهم.