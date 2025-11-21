قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
ديني

هل القبلات في الأفلام من الزنا؟.. عالم بالأوقاف يحذر: لا يرضي الله ورسوله

الأفلام
الأفلام
أحمد سعيد

رد الشيخ حماد الشتوي عالم بوزارة الأوقاف، على سؤال هل القبلات والمشاهد الجريئة في الأفلام والمسلسلات حرام وتعتبر زنا؟ قائلاً إنه لا يجوز عرض هذه الأشياء، لأنها حرام وأمرا لا يرضي الله ورسوله.

هل القبلات في الأفلام من الزنا؟

وأضاف الشيخ حماد الشتوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بخصوص هل هذه الأشياء تعتبر من الزنا، فالأمور واضحة، لأن سيدنا رسول الله قال إن العينُ تزني وزِناها النَّظرُ والأُذنُ تزني وزِناها الاستماعُ.

ولفت عالم بوزارة الأوقاف إلى أن الزنا من الكبائر، والله قال "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"، ولذلك يجب عدم الاقتراب من الأشياء التي قد ينتج عنها زنا، لكن هذه الأشياء الخاصة بما يتم عرضها في الأعمال الدرامية، تحتوي على قبلات تعتبر من الأشياء التي تقرب لـ الزنا ولذلك على الجميع الحذر.

وأشار عالم بوزارة الأوقاف إلى أن الدراما من الأشياء الجيدة والتي من خلالها يتم تقديم الرسائل بشكل سهل، لكن الحديث عن المحتوى هو الذي يجب أن يتغير.

هل يجوز سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام؟

وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، قال إن المسلم يجوز له سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام في حالات معنية نصت عليها الشريعة الإسلامية.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور خلال تصريحات سابقة، في إجابته عن سؤال مضمونه: "ما حكم الدين في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام؟"، أن المسلم يجوز له سماع الأغاني بشرط أن تكون كلمات الأغنية حسنة وطيبة ولا تضر بالأذن، إضافة إلى أنها لا تحرك الشهوة أو تؤدي إلى معصية.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور أن الشروط السابقة تنطبق على مشاهدة الأفلام، فمن الضروري أن يكون الفيلم لا يحرك الغرائز ولا يخرج المشاهد عن إنسانيته.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

Afreela EV 1

ظهور سيارة أفيلا 1 EV الكهربائية لأول مرة في معرض CES

بورش كايين

طرح سيارة بورش كايين بقوة 1139 حصانًا.. صور

منصة تويتش

رقابة الإنترنت تشتد.. أستراليا تدرج منصة شهيرة ضمن قائمة المنصات المحظورة

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

