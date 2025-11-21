هل القبلات في الأفلام من الزنا؟.. عالم بالأوقاف يحذر: لا يرضي الله ورسوله

رد الشيخ حماد الشتوي عالم بوزارة الأوقاف، على سؤال هل القبلات والمشاهد الجريئة في الأفلام والمسلسلات حرام وتعتبر زنا؟ قائلاً إنه لا يجوز عرض هذه الأشياء، لأنها حرام وأمرا لا يرضي الله ورسوله.

هل القبلات في الأفلام من الزنا؟

وأضاف الشيخ حماد الشتوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بخصوص هل هذه الأشياء تعتبر من الزنا، فالأمور واضحة، لأن سيدنا رسول الله قال إن العينُ تزني وزِناها النَّظرُ والأُذنُ تزني وزِناها الاستماعُ.

ولفت عالم بوزارة الأوقاف إلى أن الزنا من الكبائر، والله قال "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"، ولذلك يجب عدم الاقتراب من الأشياء التي قد ينتج عنها زنا، لكن هذه الأشياء الخاصة بما يتم عرضها في الأعمال الدرامية، تحتوي على قبلات تعتبر من الأشياء التي تقرب لـ الزنا ولذلك على الجميع الحذر.

وأشار عالم بوزارة الأوقاف إلى أن الدراما من الأشياء الجيدة والتي من خلالها يتم تقديم الرسائل بشكل سهل، لكن الحديث عن المحتوى هو الذي يجب أن يتغير.

هل يجوز سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام؟

وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، قال إن المسلم يجوز له سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام في حالات معنية نصت عليها الشريعة الإسلامية.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور خلال تصريحات سابقة، في إجابته عن سؤال مضمونه: "ما حكم الدين في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام؟"، أن المسلم يجوز له سماع الأغاني بشرط أن تكون كلمات الأغنية حسنة وطيبة ولا تضر بالأذن، إضافة إلى أنها لا تحرك الشهوة أو تؤدي إلى معصية.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور أن الشروط السابقة تنطبق على مشاهدة الأفلام، فمن الضروري أن يكون الفيلم لا يحرك الغرائز ولا يخرج المشاهد عن إنسانيته.