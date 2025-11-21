بمشاركة أئمة الأوقاف.. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد كفر الشيخ | صور

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، انعقاد مقرأة الجمهور بجميع الإدارات التابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ، في أجواء قرآنية مفعمة بالسكينة والخشوع.

واجتمع جمهور المصلين مع أئمة المساجد في تلاوةٍ جماعيةٍ مباركة لكتاب الله عز وجل، يتدارسون آياته ويتلذذون بتلاوته، طلبًا للأجر والثواب وابتغاءً لرضوان الله تعالى.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بنشر الثقافة القرآنية وتعزيز الارتباط بكتاب الله، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور رمضان عبد السميع بله، مدير المديرية، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير الإدارات.

وأكدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ أن المقارئ القرآنية تعد من أجلّ صور التواصل الإيماني بين المسلمين، فهي مدارس الإيمان التي يُتلى فيها كلام الله تعالى، ويتربى فيها القلب على الخشوع والخضوع، ويتعلم الناس فيها أحكام التلاوة والتجويد، فيحيا القرآن في القلوب والألسنة.

وأشارت إلى أن هذا امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي هذا توجيه رباني لتلاوة القرآن بتأنٍ وتدبر، لا بمجرد تحريك اللسان دون فهمٍ أو استشعار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» – رواه مسلم.