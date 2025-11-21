قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المجالس العلمية بـ «أوقاف كفر الشيخ» تواصل شرح الحِكَم العطائية

جانب من الفعاليات
محمود زيدان

تواصلت فعاليات المجالس العلمية بمساجد مديرية أوقاف كفر الشيخ، برعاية الدكتور رمضان عبد السميع بله مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

 يأتي هذا بإشراف الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير الإدارات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لنشر علوم التزكية والتصوف الإسلامي الصحيح، وإحياء تراث السلوك الإيماني المنضبط بالكتاب والسنة.

وتناول العلماء في هذه المجالس شرحًا لعددٍ من الحِكَم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري، معتمدين على كتاب «الحِكَم العطائية» بالإضافة إلى كتاب «أبجديات التصوف الإسلامي» للدكتور محمد زكي إبراهيم، لبيان أصول السلوك الروحي ومقاصده، وكيف يجمع بين تزكية النفس والعمل، وبين صفاء القلب والالتزام بمنهج الشريعة.

وقد شرح العلماء المعاني الإيمانية الراقية التي تناولتها الحِكَم، مثل التوكل، والإخلاص، ومجاهدات النفس، والرضا بقضاء الله، وبيان كيف أن التصوف الصحيح هو عملٌ بالقرآن واتباعٌ لهدي النبي ﷺ بعيدًا عن الغلوّ أو الابتداع، مستشهدين بقوله تعالى:﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾، وقوله ﷺ:"إنما بُعِثتُ لأتمّم صالح الأخلاق".

وأكد العلماء أن الحِكَم العطائية تمثّل مدرسة تربية روحية أصيلة، تُعالج أمراض القلوب، وتُصحّح المفاهيم، وتغرس معاني القرب من الله، بعيدًا عن أي ممارسات دخيلة على التصوف النقي. كما شددوا على أن التصوف الحق هو صفاءٌ في السريرة، واتباعٌ للسنة، وابتعادٌ عن الرياء والتكلف.

وفي ختام اللقاءات، دعا العلماء أبناء المجتمع إلى حضور هذه المجالس لما فيها من نور العلم، وسلامة المنهج، وتهذيبٍ للنفس، مؤكدين أن من أراد الله به خيرًا يفتح له أبواب الفهم عن الله، ويهيّئ له صحبة العلماء والذاكرين.

كفر الشيخ أوقاف كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

الدكتور عباس شومان

