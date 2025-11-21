المجالس العلمية بـ «أوقاف كفر الشيخ» تواصل شرح الحِكَم العطائية

تواصلت فعاليات المجالس العلمية بمساجد مديرية أوقاف كفر الشيخ، برعاية الدكتور رمضان عبد السميع بله مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

يأتي هذا بإشراف الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير الإدارات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لنشر علوم التزكية والتصوف الإسلامي الصحيح، وإحياء تراث السلوك الإيماني المنضبط بالكتاب والسنة.

وتناول العلماء في هذه المجالس شرحًا لعددٍ من الحِكَم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري، معتمدين على كتاب «الحِكَم العطائية» بالإضافة إلى كتاب «أبجديات التصوف الإسلامي» للدكتور محمد زكي إبراهيم، لبيان أصول السلوك الروحي ومقاصده، وكيف يجمع بين تزكية النفس والعمل، وبين صفاء القلب والالتزام بمنهج الشريعة.

وقد شرح العلماء المعاني الإيمانية الراقية التي تناولتها الحِكَم، مثل التوكل، والإخلاص، ومجاهدات النفس، والرضا بقضاء الله، وبيان كيف أن التصوف الصحيح هو عملٌ بالقرآن واتباعٌ لهدي النبي ﷺ بعيدًا عن الغلوّ أو الابتداع، مستشهدين بقوله تعالى:﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾، وقوله ﷺ:"إنما بُعِثتُ لأتمّم صالح الأخلاق".

وأكد العلماء أن الحِكَم العطائية تمثّل مدرسة تربية روحية أصيلة، تُعالج أمراض القلوب، وتُصحّح المفاهيم، وتغرس معاني القرب من الله، بعيدًا عن أي ممارسات دخيلة على التصوف النقي. كما شددوا على أن التصوف الحق هو صفاءٌ في السريرة، واتباعٌ للسنة، وابتعادٌ عن الرياء والتكلف.

وفي ختام اللقاءات، دعا العلماء أبناء المجتمع إلى حضور هذه المجالس لما فيها من نور العلم، وسلامة المنهج، وتهذيبٍ للنفس، مؤكدين أن من أراد الله به خيرًا يفتح له أبواب الفهم عن الله، ويهيّئ له صحبة العلماء والذاكرين.