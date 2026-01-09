قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور إسرائيل ودول عربية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر يوم الجمعة
التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة 4 مليارات جنيه
الولايات المتحدة.. إصابة رجل وامرأة في إطلاق نار ببورتلاند
تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر
شعبة الدخان تحسم الجدل حول زيادات الأسعار
موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور إسرائيل ودول عربية

جاكوب هيلبرغ
جاكوب هيلبرغ
فرناس حفظي

بدأ نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية، جاكوب هيلبرغ، زيارة رسمية إلى إسرائيل وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، سيشارك هيلبرغ في "اجتماعات وفعاليات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الأمريكية وتطوير الشراكات في مجال التقنيات المتقدمة".

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، مباحثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، شملت أيضاً اجتماعات مع قيادات في الكونغرس.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء "العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة"، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.


كما عقد الأمير فيصل بن فرحان اجتماعات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي براين ماست، ونائب رئيس اللجنة جريجوري ميكس وعدد من أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة مسار العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.


والتقى وزير الخارجية السعودي كذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جيم ريتش ونائبة رئيس اللجنة السناتور جين شاهين، في إطار الزيارة التي انطلقت الأربعاء لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الشراكة بين الرياض وواشنطن.

نائب وزير الخارجية الأمريكي جاكوب هيلبرغ إسرائيل قطر المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

ترشيحاتنا

جولف

عمر هشام: شراكات القطاع الخاص ركيزة أساسية لنمو إيرادات اتحاد الجولف

الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم

الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

مصطفى بكري

مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد