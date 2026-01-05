بعد إخفاء عملية كاراكس.. روبيو أمام الكونجرس لبحث الأوضاع في فنزويلا

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مناقشة الأوضاع في فنزويلا أمام الكونجرس، حيث يلتقي مساء الاثنين مع قيادة مجلسي النواب والشيوخ لـ"مجموعة الثمانية"، التي تضم كبار أعضاء لجان الاستخبارات.

كما دُعي رؤساء وكبار قادة لجان الأمن القومي الأخرى، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وكان زعيما الحزب الديمقراطي في الكونجرس، السيناتور تشاك شومر والنائب حكيم جيفريز، قد دعوا علنًا إلى عقد هذا الاجتماع بعد أن تم إبقاء القيادة في غفلة تامة عن العملية المفاجئة التي نُفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع وأسفرت عن القبض على مادورو، على الرغم من دور الكونجرس في الموافقة على بعض العمليات العسكرية أو رفضها.

ويتجه مشروع قانون صلاحيات الحرب، الذي يحظر أي تدخل عسكري أمريكي إضافي في فنزويلا دون موافقة الكونجرس، إلى التصويت عليه هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ.