الرئيس الصومالي: إسرائيل تطمح في إنشاء قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم الاثنين أن إسرائيل تطمح لإنشاء قاعدة عسكرية قرب الخليج والبحر الأحمر، وتسعى لتهجير الفلسطينيين بالقوة إلى أرض الصومال.

تهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال

وأضاف الرئيس الصومالي في تصريحات لفضائية "العربية" أن إسرائيل تريد من أرض الصومال استقبال الفلسطينيين، ولكننا لا نقبل بالتهجير.

وأشار محمود إلى أن الصومال سعت لتحقيق الوحدة بالوسائل السلمية، ونفضّل الحوار لحل مشكلة أرض الصومال، مؤكدا أنه لا شرعية "لصوماليلاند" أبدا.

وأوضح الرئيس الصومالي أن أقلية متطرفة يئست من الانفصال عنا فطلبت مساعدة إسرائيل، ومشروع أرض الصومال أثبت أنه غير قابل للتطبيق والاستدامة، وسنفعل كل ما يقتضيه الأمر لإحباطه.

يذكر أن دولة الاحتلال أعلنت آواخر ديسمبر الماضي، اعترافها بالمنطقة الانفصالية أرض الصومال دولة ذات سيادة، وهو الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، وجوبه بمعارضة مصرية وعربية وأفريقية.