بريطانيا تتضامن مع الدنمارك ضد ترامب: لا يملك أي حق في جزيرة جرينلاند

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك أي حق في جزيرة جرينلاند الدنماركية.

ستارمر يعارض ترامب بشأن جرينلاند

وقال ستارمر لوسائل الإعلام البريطانية أن رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن كانت محقة في قولها إن ترامب لا يملك أي حق في جزيرة جرينلاند الواقعة في القطب الشمالي، التي تُعد أرضًا دنماركية، و"أنا أؤيدها".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "جرينلاند ومملكة الدنمارك هما من يقرران مستقبل جرينلاند - وجرينلاند ومملكة الدنمارك فقط".

وامتنع عن انتقاد العملية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

الضربة الأمريكية على كاراكاس

وقال ستارمر، الذي بذل جهودًا حثيثة لبناء علاقة متينة مع ترامب، يوم الاثنين إن المملكة المتحدة تدعم القانون الدولي لكنه لم يُفصح عما إذا كان يعتقد أن الضربة الأمريكية على كاراكاس قد انتهكته.

أضاف ستارمر: “على الولايات المتحدة أن تُبرر أفعالها. لكن الوضع معقد، ولا يزال كذلك. الأهم هو الاستقرار والانتقال السلمي للديمقراطية” وانضم ستارمر إلى الدعوات المطالبة لترامب بالكف عن تهديداته بالسيطرة على غرينلاند.