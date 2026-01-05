اندلاع حريق في مصنع بمحافظة مازندران شمال إيران

اندلع حريق ضخم، اليوم الأحد، داخل أحد المصانع في محافظة مازندران شمال إيران، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، فيما لم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق.



وأفادت السلطات المحلية بأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق على الفور لمحاولة السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المباني والمناطق المجاورة. ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية، فيما تتواصل عمليات التبريد وإخلاء العمال من الموقع لضمان سلامتهم.



فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد حجم الخسائر، مع التركيز على التأكد من الالتزام بإجراءات السلامة داخل المصنع.