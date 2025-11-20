قرار جمهوري بتعيين الدكتورة صباح أبو الفتوح عميدًا لـ تمريض كفر الشيخ

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وتضمنت هذه القرارات تعيين الدكتورة صباح أبو الفتوح محمد العجمي عميدًا لكلية التمريض، جامعة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية لـ عميدة تمريض كفر الشيخ

تخرجت الدكتورة صباح أبو الفتوح في كلية التمريض جامعة طنطا عام 2002م، وعينت معيدة بالكلية في نوفمبر 2002م، وحصلت على درجة الماجستير في أكتوبر 2007م، ونالت درجة الدكتوراه في يوليو 2013م.

ترقت الدكتورة صباح أبو الفتوح، مدرسًا مساعدًا بكلية التمريض جامعة طنطا 2008م، حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ في 2018م، ونالت درجة الأستاذية في مايو 2023م.

شغلت الدكتورة صباح أبو الفتوح العجمي، منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، وهي من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.