المرحلة الأخطر.. خبير عسكري سوداني يحلل المشهد الميداني والسياسي في السودان

قال الدكتور أمين إسماعيل خبير عسكري سوداني، إنّ المرحلة الحالية للحرب في السودان هي المرحلة الأخطر، فقد تحولت الحرب من حرب مدن إلى حرب صحراوية مفتوحة، وبالتالي تغير الأسلوب الذي كان يتبعه الدعم السريع وكذلك الأسلوب الذي اتبعه الجيش السوداني في مطاردة الدعم السريع داخل المدن.

وأضاف في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الآن حرب صحراوية تستهدف المدن، وبالتالي العبء يقع على الشعب السوداني والمواطنين".

وتابع: "أيضاً خطوط الإمداد أصبحت بعيدة جداً على الدعم السريع، تم قفل الحدود مع ليبيا، مع تشاد، مع جنوب السودان وبالتالي توغل الدعم السريع في جنوب كردفان وهي مناطق جبلية وعرة. أعتقد أنه الآن الحرب قد تأخذ وقتاً أطول العام الحالي 2025 و2026 والعام الذي سيدخل في العام الرابع".

وواصل: "وبالتالي تعثرت المفاوضات، تعثرت المبادرات باعتبار أن الدعم السريع يريد أن يتعامل كوحدة سياسية وليس كمجموعة عسكرية تمردت. الحكومة السودانية لديها مطالب تتمثل في المحاسبة والتجريد من السلاح وألا يكون هنالك أي مستقبل سياسي للدعم السريع".

وأكد، أنّ هذه المقاربات إذا وضعناها مع المعاناة الإنسانية للشعب السوداني أعتقد أنه الأزمة أصبحت الآن منسية لعدم التجاوب من الطرفين وبالتالي العالم الآن مجبر إنه يتدخل ويضغط على الطرفين لإيقاف هذه الحرب في الست شهور القادمة.