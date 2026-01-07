قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد توم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول الأوضاع الإنسانية فى عدد من الأزمات بالإقليم، أبرزها التطورات فى في قطاع غزة والسودان، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، ورفع العراقيل الاسرائيلية التي تحول دون دخول المواد الطبية والإغاثية بالكميات المناسبة خاصة في ظل ظروف الشتاء القاسية. وأكد وزير الخارجية أهمية حماية المدنيين، وضرورة الإسراع في توفير المستلزمات الأساسية، بما في ذلك المواد الإغاثية والمنازل المتنقلة، للتخفيف من معاناة سكان القطاع، مؤكدا أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب، وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما بحث الاتصال تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني الشقيق دون عوائق، مندداً بالمذابح والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان، مشددا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ودوره المحوري في تعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية في المنطقة، وحماية المدنيين ورصد الانتهاكات، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في السودان، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف معاناة المدنيين ودعم الاستقرار الإقليمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية توم فليتشر السكرتير العام للأمم المتحدة منسق الإغاثة وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

سمكة تونة

بيع سمكة تونة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان.. ما السر؟

مذنب

ليس مركبة فضائية.. زائر من خارج النظام الشمسي يشعل الخيال العلمي| إيه الحكاية؟

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد