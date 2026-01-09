حدث فلكي نادر الجمعة.. المريخ يختفي خلف الشمس لأسابيع

يشهد كوكب المريخ يوم الجمعة 9 يناير 2026 ظاهرة فلكية مهمة تُعرف بـ«الاقتران الشمسي»، حيث يمر الكوكب بالقرب الشديد من قرص الشمس من منظور الأرض، ما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع بسبب غمره في وهج أشعة الشمس، وفقًا لما أوضحه المهندس ماجد أبو زاهرة.



أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة أن كوكب المريخ يصل يوم الجمعة إلى حالة الاقتران الشمسي، حيث يفصل بينه وبين الشمس زاوية تقترب من الصفر درجة، ما يؤدي إلى اختفائه الكامل عن سماء الأرض مؤقتًا.



وخلال هذا الحدث الفلكي يكون المريخ واقعًا في الجانب البعيد من النظام الشمسي بالنسبة لكوكب الأرض، حيث تقع الأرض والمريخ على جانبين متقابلين من الشمس، وتصل المسافة بينهما إلى نحو 359 مليون كيلومتر، وهي من أكبر المسافات الممكنة بين الكوكبين.



وأشار إلى أنه حتى في حال إمكانية رصد المريخ – وهو أمر غير عملي – فسيظهر بقرص ظاهري صغير للغاية لا يتجاوز 3.9 ثانية قوسية مع خفوت شديد في لمعانه، ما يجعله غير مناسب للرصد حتى باستخدام التلسكوبات الكبيرة.



وأضاف أبو زاهرة أن المريخ سيبدأ خلال الأسابيع التالية بالابتعاد زاويًا عن الشمس، ليعود للظهور تدريجيًا في سماء الفجر منخفضًا باتجاه الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، على أن يزداد لمعانه وحجمه الظاهري تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.



ومن المتوقع أن يصل المريخ بعد نحو 26 شهرًا إلى حالة «التقابل»، وهي أفضل فترات رصده، حيث يكون مرئيًا طوال الليل ويظهر بأكبر حجم ظاهري وأعلى لمعان.



وحذّر أبو زاهرة من محاولة رصد كوكب المريخ في الوقت الحالي باستخدام المناظير أو التلسكوبات، نظرًا لقربه الشديد من الشمس، لما قد يسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائمة للعين.