قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث فلكي نادر الجمعة.. المريخ يختفي خلف الشمس لأسابيع
مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور إسرائيل ودول عربية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر يوم الجمعة
التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة 4 مليارات جنيه
الولايات المتحدة.. إصابة رجل وامرأة في إطلاق نار ببورتلاند
تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر
شعبة الدخان تحسم الجدل حول زيادات الأسعار
موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حدث فلكي نادر الجمعة.. المريخ يختفي خلف الشمس لأسابيع

الكوكب
الكوكب
ريهام قدري

يشهد كوكب المريخ يوم الجمعة 9 يناير 2026 ظاهرة فلكية مهمة تُعرف بـ«الاقتران الشمسي»، حيث يمر الكوكب بالقرب الشديد من قرص الشمس من منظور الأرض، ما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع بسبب غمره في وهج أشعة الشمس، وفقًا لما أوضحه المهندس ماجد أبو زاهرة.


أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة أن كوكب المريخ يصل يوم الجمعة إلى حالة الاقتران الشمسي، حيث يفصل بينه وبين الشمس زاوية تقترب من الصفر درجة، ما يؤدي إلى اختفائه الكامل عن سماء الأرض مؤقتًا.


وخلال هذا الحدث الفلكي يكون المريخ واقعًا في الجانب البعيد من النظام الشمسي بالنسبة لكوكب الأرض، حيث تقع الأرض والمريخ على جانبين متقابلين من الشمس، وتصل المسافة بينهما إلى نحو 359 مليون كيلومتر، وهي من أكبر المسافات الممكنة بين الكوكبين.


وأشار إلى أنه حتى في حال إمكانية رصد المريخ – وهو أمر غير عملي – فسيظهر بقرص ظاهري صغير للغاية لا يتجاوز 3.9 ثانية قوسية مع خفوت شديد في لمعانه، ما يجعله غير مناسب للرصد حتى باستخدام التلسكوبات الكبيرة.


وأضاف أبو زاهرة أن المريخ سيبدأ خلال الأسابيع التالية بالابتعاد زاويًا عن الشمس، ليعود للظهور تدريجيًا في سماء الفجر منخفضًا باتجاه الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، على أن يزداد لمعانه وحجمه الظاهري تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.


ومن المتوقع أن يصل المريخ بعد نحو 26 شهرًا إلى حالة «التقابل»، وهي أفضل فترات رصده، حيث يكون مرئيًا طوال الليل ويظهر بأكبر حجم ظاهري وأعلى لمعان.


وحذّر أبو زاهرة من محاولة رصد كوكب المريخ في الوقت الحالي باستخدام المناظير أو التلسكوبات، نظرًا لقربه الشديد من الشمس، لما قد يسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائمة للعين.

كوكب المريخ الكوكب الاقتران الشمسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

حالة الطقس

عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

شوبير

800 مليون جنيه.. شوبير يكشف موقف المستثمرين بعد سحب أرض الزمالك

شوبير

آخر تطورات إصابة تريزيجية وموقفه من المشاركة أمام كوت ديفوار

منتخب مصر

إيهاب الكومي: منتخب مصر قادر على تحقيق حلم التتويج بأمم أفريقيا

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد